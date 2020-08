Negatieve Covid-test voor NL’ers niet meer nodig in Griekenland

Nederlanders hoeven bij aankomst in Griekenland niet langer een negatieve Covid-19-test te overleggen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nederland is geschrapt van de lijst met landen waarvoor deze maatregel geldt.

Nederlanders moesten vanaf 17 augustus een verklaring van een negatieve test afgeven bij aankomst in Griekenland. Zo’n verklaring mocht hooguit 72 uur oud zijn. De regel gold ook voor Nederlanders die over land Griekenland binnenkwamen.

De Griekse krant Ekathimerini meldde eind vorige week dat de reisrestricties voor de meeste landen met drie weken worden verlengd. In verband met het toenemende aantal besmettingen zijn opnieuw maatregelen ingesteld in onder meer de hoofdstad Athene en enkele eilanden die populair zijn bij toeristen.

Het Griekse beleid werd eind mei aangekondigd. De Griekse autoriteiten baseerden zich daarbij op gegevens van het Europese luchtvaartagentschap EASA, dat een lijst bijhoudt met luchthavens die zich bevinden in gebieden waar de kans op overdracht van het virus groot zou zijn. Daar stonden toen ook de belangrijkste Nederlandse vliegvelden op, bijvoorbeeld Schiphol.

Het ministerie van Buitenlandse zaken meldt in een geüpdatete reisadvies dat Nederlanders wel nog altijd uiterlijk 24 uur voor aankomst een formulier moeten invullen met details over hun verblijf. In heel Griekenland zijn mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer, winkels, banken, taxi’s, liften en alle andere openbare ruimten. Wie de mondkapjesplicht in Griekenland overtreedt, riskeert een boete van 150 euro.