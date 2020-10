‘Negatief reisadvies is desastreus voor Curaçaose horeca’

Als het kabinet-Rutte inderdaad beslist om tijdens de kerstvakantie een negatief reisadvies in te voeren voor vakanties van Nederlanders naar het buitenland, is dat desastreus voor de horeca op Curaçao. Dat zegt Hans Slier, voorzitter van de Curaçaose belangenorganisatie voor het toerisme Chata. Volgens hem zullen veel restaurants en hotels dat niet overleven. Hij verwacht dat 50 tot 60 procent definitief zal sluiten of failliet zal gaan.

Op Curaçao is veel paniek ontstaan nadat bekend is geworden dat het Outbreak Management Team (OMT) voorstander is van een negatief reisadvies voor alle reizen vanuit Nederland naar het buitenland in de kerstvakantie. Hotels en horeca op Curaçao zijn voor een groot deel afhankelijk van toeristen uit Nederland. Die mogen nu gewoon komen op voorwaarde dat ze een negatieve PCR-test kunnen overhandigen.

Als gevolg van de coronamaatregelen op het eiland, waaronder een avondklok en een lockdown, lopen veel hotels en restaurants „op hun laatste benen”, aldus Slier. Als er rond de kerstperiode geen Nederlanders meer kunnen komen, is dat volgens hem heel nadelig voor het eiland. Naar alle waarschijnlijkheid zal het Nederlandse kabinet vrijdag uitsluitsel geven over het reisadvies.