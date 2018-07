Negatief duikadvies scheepswrak in Grevelingen

Staatsbosbeheer raadt duikers af te duiken in het scheepswrak Le Serpent in het Grevelingenmeer. Het zicht in het wrak op 20 meter diepte is beperkt door opdwarrelend sediment, waardoor de ruimtes in het wrak onoverzichtelijk kunnen zijn. Dat is een risico voor duikers.

Aanleiding voor het negatieve duikadvies is het overlijden van twee ervaren duikers, twee maanden geleden. Ze kwamen niet meer terug van een duik in het wrak, doordat ze de weg waren kwijtgeraakt in het achterdeel van het schip.

Over de situatie rond Le Serpent worden duikers geïnformeerd via informatieborden, lokale duikverenigingen en sociale media. In de Grevelingen liggen nog twee andere duikwrakken, de Rat op 12 meter diepte en de Zeehond op 10 meter diepte. Daar kan veilig worden gedoken.

Staatsbosbeheer, dat over het natuurgebied gaat, voert binnenkort gesprekken over de risico’s van Le Serpent met veiligheidsregio en politie, Defensie, de Nederlandse Onderwatersport Bond en andere experts. Mogelijk volgen er meer maatregelen.