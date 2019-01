Neerwaartse trend voor de VVD

In de eerste Politieke Barometer in 2019 verliest de VVD twee zetels, meldt onderzoeksbureau Ipsos. Daarmee zet de negatieve trend die in 2018 werd ingezet zich door. In de zomer van 2018 (augustus) peilde de VVD nog 33 zetels. Dat aantal kalfde langzaam af in de afgelopen maanden, en in de huidige peiling komt de partij van Mark Rutte en Klaas Dijkhoff uit op 27 zetels. Dat zijn er zes minder vergeleken met het huidige zetelaantal in de Tweede Kamer.

GroenLinks wint twee zetels ten opzichte van de vorige meting in december. De partij van Jesse Klaver peilt al enige tijd zetelaantallen die schommelen tussen de 16 en 18, en lijkt te profiteren van het feit dat veel kiezers GroenLinks als de leider van de oppositie zien. Ook het Forum voor Democratie wint twee zetels vergeleken met december. Thierry Baudets partij stond lange tijd stabiel op 10 virtuele zetels, maar krijgt er nu dus twee bij.

De VVD is met 27 zetels wel nog steeds de grootste partij in de huidige peiling. Daarna volgen de PVV, met 20 zetels, en GroenLinks, dat 18 virtuele zetels peilt. De peiling is gehouden van vrijdag 25 januari tot en met maandag 28 januari.

