De twee mensen die vrijdag zijn neergestoken op Amsterdam CS zijn zwaargewond geraakt. De politie kan echter nog niet zeggen waar ze geraakt zijn en of de verwondingen levensbedreigend zijn. Eerder werd gemeld dat de verwondingen leken mee te vallen.

Na het steken liep de dader weg met het mes in zijn hand. Agenten hebben hem neergeschoten. Hij is afgevoerd naar een ziekenhuis en aangehouden. Het motief is nog niet bekend.