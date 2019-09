Neergestoken man slachtoffer familieruzie

De 44-jarige Hagenaar die dinsdagochtend werd gedood bij een steekpartij in zijn woonplaats was het slachtoffer van een familieruzie. Dat zegt voorzitter Tahsin Çetinkaya van de Turks-Islamitische Culturele Stichting (TICS). Vlak bij dit centrum, dat ligt in de wijk Transvaal, vond het incident plaats. Daarbij raakte ook een 36-jarige man gewond, meldt de politie.

Volgens de politie is de identiteit van de voortvluchtige verdachte bekend.

Voorzitter Çetinkaya zegt dat er in de ochtend bij het culturele centrum een begrafenisceremonie was, maar dat tijdens die bijeenkomst een ruzie ontstond. Deze zou niet zijn gegaan om politiek maar lag volgens hem meer in de relationele sfeer. De neef van de man die begraven zou worden, is daarbij om het leven gekomen. De dader zou een zwager van de familie zijn.

Over het dodelijk slachtoffer zegt hij: „Hij had er eigenlijk niks mee te maken. Hij zag de ruzie ontstaan en wilde de boel sussen.” De mensen die betrokken zijn bij het drama zijn bekenden van het culturele centrum. De man die gewond raakte is naar het ziekenhuis gebracht, maar volgens Çetinkaya buiten levensgevaar.

Het voorval vond kort na 10.00 uur plaats in de Paardenbergstraat, in de Schilderswijk. De verdachte van de steekpartij is nog steeds voortvluchtig. Het gaat volgens de politie om een man van ongeveer vijftig jaar.

Behalve voorzitter van de stichting is Çetinkaya raadslid van de Islam Democraten.