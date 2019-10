Neergestoken jongen (15) wilde telefoon kopen

De jongen die zaterdagavond in Amsterdam-Zuidoost werd neergestoken, had ruzie gekregen over een telefoon die hij wilde kopen. Volgens de politie mag hij zondag het ziekenhuis verlaten.

De vijftienjarige jongen uit het Groningse Winschoten was met een vriend (16) uit Beerta afgereisd naar de Bijlmer voor een telefoon. Tijdens de overdracht van het toestel, op straat bij de flat Gravestein, kregen ze ruzie en werd hij neergestoken. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis overgebracht.

Een politiewoordvoerder zegt dat er zeker twee daders op de vlucht zijn geslagen. Zij zijn nog spoorloos.

De telefoon heeft de jongen niet meer gekregen, weet de zegsman.