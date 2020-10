De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergestoken in Spijkenisse, verkeert nog steeds in levensgevaar. Het gaat om een 25-jarige Belg, meldt de politie vrijdagochtend.

Het steekincident vond rond middernacht plaats aan de Salamanderveen in de Zuid-Hollandse plaats. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis vervoerd. Er is niemand aangehouden.