Neergeschoten man met mes komt uit Syrië

De man die maandag in Naaldwijk werd neergeschoten door de politie omdat hij met een mes stond te zwaaien, is een 28-jarige Syriër die in Zweden woont. Hij was op visite bij familie.

De politie was volgens het Openbaar Ministerie afgekomen op een melding dat de man in verwarde toestand bij de Albert Heijn in de Verdilaan zou lopen met een mes en zou schreeuwen tegen omstanders. De melding werd gedaan door familie, die probeerde de man te kalmeren. Toen agenten de man aanspraken, zou hij geweigerd hebben zijn wapen te laten vallen, waarop de politie op hem schoot. Hij raakte gewond, moest naar het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. Hij wordt later verhoord.