Neergeschoten man Geleen overleden

Een 34-jarige man die zondagochtend in Geleen door een schietpartij op de Rijksweg Zuid gewond raakte, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

Een vrouw raakte gewond door de schietpartij. Ze was eerst overgebracht naar het ziekenhuis, maar heeft dat inmiddels verlaten. Beide slachtoffers wonen in de straat.

De politie heeft twee verdachten aangehouden. De vluchtauto waarmee de verdachten er na de schietpartij vandoor gingen, is teruggevonden in het nabijgelegen Brunssum. De politie zei meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten.

Een woordvoerster kon zondag nog niet zeggen of het om een afrekening gaat. Volgens de lokale media ging aan de schietpartij, die op straat plaatsvond, een ruzie vooraf in een woning die bekend zou staan als een drugspand. De woordvoerster kon dit niet bevestigen. In verband met het onderzoek doet de politie verder geen mededelingen.