Neergeschoten curator wikkelde grote zaken af

Philippe Schol, de 43-jarige Nederlandse advocaat die neergeschoten is in het Duitse Gronau, is een bekende verschijning in Enschede. Als curator heeft hij de afgelopen jaren spraakmakende faillissementen in de regio afgewikkeld, waarover de regionale krant Tubantia geregeld heeft geschreven. In een aantal gevallen kwamen daarbij criminele activiteiten aan het licht. Dat werd hem niet in dank afgenomen.

Schol bracht in januari dit jaar zijn vermoedens naar buiten dat sportschool Olympic Gym in Hengelo, dat vorig jaar failliet ging, zou worden gebruikt om drugswinsten wit te wassen. In een schuur bij het huis van de sportschoolhouders werd een wietplantage aangetroffen. Ook liet hij sportschooleigenaar Ronald Boevenbrink een week gijzelen in een Huis van Bewaring, omdat die onvoldoende zou meewerken aan de afwikkeling van het faillissement. Advocaat Eddy Kolkman liet namens Boevenbrink weten „de handelswijze van Schol zeer ongepast te vinden en passende maatregelen tegen hem te treffen”.

In mei dit jaar hield de curator zich bezig met twee bankroete kozijnenfirma’s in Enschede. Daar zou ook een luchtje aan hangen. Schol vermoedde dat ze werden gerund door een katvanger of fungeerden als sterfhuisconstructie om schuldeisers te benadelen.

Of de faillissementen iets met de aanslag op zijn leven te maken hebben, is onduidelijk. De politie gaat vooralsnog uit van een ruzie in de privésfeer. Schol werd al geruime tijd bedreigd en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) was daarvan op de hoogte. Dat heeft de Nederlandse Orde van advocaten gemeld.