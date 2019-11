„Neergeschoten advocaat: Het gaat weer redelijk”

Het gaat „naar omstandigheden weer redelijk” met de neergeschoten Enschedese advocaat Philippe Schol. De advocaat, die vooral als curator werkte, laat dat weten in een reactie tegenover RTV Oost. „Maar het is bepaald geen pretje, dat moge duidelijk zijn.”

Het is voor het eerst sinds de liquidatiepoging, bijna een week geleden, dat het slachtoffer reageert.

Terwijl hij vorige week in de buurt van zijn woning in het Duitse Gronau zijn dobermann uitliet, werd Philippe Schol (43) vanuit een rijdende auto meermalen onder vuur genomen. Daarbij zouden drie schoten zijn gelost. Het slachtoffer werd daarbij eenmaal, in zijn been, geraakt. Dezelfde dag nog werd hij geopereerd.

Het slachtoffer zegt zich niet alles te kunnen herinneren van wat hem die ochtend is overkomen. Hij raakte buiten bewustzijn. „Op een gegeven moment ben ik weggezakt.” Hij wil niet nader ingaan op de toedracht van de schietpartij en de eventuele achtergronden, ook al om het verdere politieonderzoek niet te belemmeren.