Neef vermeende topcrimineel voor rechter voor moord advocaat

Anouar T., een verre neef van de onlangs in Dubai gearresteerde vermeende topcrimineel Ridouan Taghi, moet woensdag voor het eerst voor de rechter verschijnen. De 26-jarige T. wordt ervan verdacht advocaat Derk Wiersum vorig jaar te hebben vermoord. Zijn advocaat heeft laten weten dat T. waarschijnlijk bij de zitting aanwezig zal zijn.

T. wordt verdacht van moord in vereniging, dat wil zeggen een moord samen met anderen gepleegd. Er zitten nog twee anderen vast voor de moord op de advocaat. Wie er heeft geschoten, is niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat T. de moord heeft gecoördineerd.

Advocaat Seebregts wil voorafgaand aan de zitting niet veel zeggen. Wel hekelt hij de teneur rondom de zaak. „Er worden dingen gezegd als ’hij is een neef dús hij zal er wel iets mee te maken hebben. Wij zien dat heel anders.” Tijdens de zitting in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp zal hij hier verder op ingaan.

Derk Wiersum was een van de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het grote liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is. Hoewel van een formele verdenking (nog) geen sprake is, wordt Taghi - die nadrukkelijk met achternaam genoemd wil worden - gezien als het brein achter de moord op de advocaat.

Kroongetuige B. heeft een reeks belastende verklaringen afgelegd tegen Taghi en diens vermeende handlangers. In maart 2018 werd B.’s (niet-criminele) broer vermoord. Aangenomen wordt dat Taghi ook in die moord de hand heeft gehad. Wraak op ‘verrader’ Nabil B. zou zijn motief zijn geweest.