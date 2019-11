Neef Taghi aangehouden om moord op Wiersum

Een neef van de voortvluchtige Ridouan Taghi is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. Dat melden betrouwbare bronnen. De politie bevestigt een aanhouding, maar wil niet bevestigen of ontkennen dat het gaat om een neef van de meestgezochte verdachte van Nederland.

De man werd in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden op de openbare weg. Hij is in beperkingen gezet, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat en dat er geen bijzonderheden over hem naar buiten mogen worden gebracht.

Wie zit er achter de moord op advocaat Derk Wiersum?

Dinsdag hield de politie al twee mannen aan, die de helers zouden zijn van een van de auto’s die werden gebruikt bij de moord. Zij zijn na verhoor weer vrijgelaten, maar gelden nog wel als verdachten. De politie denkt niet dat ze bij de schietpartij zelf waren betrokken.

Op 1 oktober werd een eerste verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Wiersum. Deze man zit nog vast.

Wiersum werd in de vroege ochtend van 18 september bij zijn huis aan de Imstenrade in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Hij was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het zeer omvangrijke onderzoek-Marengo naar een reeks liquidaties in de onderwereld. In Marengo geldt Taghi als hoofdverdachte.