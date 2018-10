Nedersaksisch weer stap  dichter bij officiële erkenning

De Nedersaksische talen komen weer een flinke stap dichter bij hun officiële erkenning. Woensdag tekent minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken het Nedersaksisch Convenant in Zwolle.

Door de samenwerkingsovereenkomst onderstrepen het Rijk en de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland dat ze het Nedersaksisch willen behouden en het gebruik ervan willen bevorderen. Met hun handtekening erkennen ze het Nedersaksisch –de verzameling Oost-Nederlandse streektalen, waaronder het Gronings en het Twents– als een volwaardig en zelfstandig onderdeel van de taal in Nederland.

Ds. Klaas van der Kamp vindt het positief dat de minister haar handtekening onder het convenant wil zetten. „Het besef begint duidelijk te komen dat het Nedersaksisch hoort bij cultuur van West-Europa.” De oud-secretaris van de Nederlandse Raad van Kerken is al vele jaren actief op streektaalgebied en gaat voor in dialectdiensten.

De Kamper pastor, classispredikant van de Protestantse Kerk in Nederland in Overijssel en Flevoland, is al jaren vaste medewerker van de uiterst populaire kerstnachtdienst in de streektaal, georganiseerd door RTV Oost.

Fries

Ds. Van der Kamp benadrukt dat taal meer is dan alleen woorden gebruiken. „De taal staat voor identiteit, zingeving en onderlinge samenhang. Het belang van het Nedersaksisch is bekend bij de vele inwoners van Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland die de taal als moedertaal hebben meegekregen.”

In Nederland en in Duitsland zijn volgens hem honderdduizenden mensen die het Nedersaksisch dagelijks gebruiken. „Het is voor hen van belang dat hun taal ook ruimte krijgt in het publieke domein.”

Volgens ds. Van der Kamp zijn minderheidstalen geholpen bij een positieve positionering. „In Friesland heeft het Fries daardoor een ruimhartiger toepassing gekregen op bijvoorbeeld straatnaamborden, in gerechtshoven, overheidsinstellingen en in het onderwijs. We moeten onderzoeken of dergelijke toepassingen voor het Nedersaksisch ook een zinvolle bijdrage zouden kunnen leveren aan de onderbouwing van de cultuur in oostelijk en noordelijk Nederland en het westen van Duitsland.”

Nieuwe generatie

Ds. Van der Kamp wijst erop dat het Nedersaksisch gebruikt is voor vele literaire bronnen. „Een van de oudste is de ”Heliand”, die in 732 na Christus is geschreven door een Saksische monnik. Deze tekst vertelt ons hoe ons denken van nu gevormd is. Zo’n geschrift zou bijvoorbeeld bredere bekendheid kunnen krijgen in het onderwijs, zodat een nieuwe generatie brede historische kennis ontwikkelt. Iets wat zeer nuttig is voor de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving.”

De predikant vindt het jammer dat de definitieve tekst van het convenant pas woensdag wordt bekendgemaakt. „Nu weten we niet exact wat er wel en niet wordt gezegd. Maar ik vertrouw erop dat er genoeg aanknopingspunten in zitten die het Nedersaksisch de nodige ruimte geven in het publieke domein.”