‘Nederlandstalige trollen melden foute info over verkiezingen VS’

Onjuiste en misleidende berichten over de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten worden ook in Nederland verspreid. Dat meldt Pointer. Het datajournalistieke platform stelt dat het in de afgelopen twee maanden 476 Nederlandstalige trollen op Twitter heeft gevonden die misinformatie hebben verspreid over de verkiezingen. Vaak gaat het om complottheorieën die via afbeeldingen, korte video’s en websites worden gedeeld.

Deze anonieme accounts proberen de Nederlandse blik op de verkiezingen te beïnvloeden en te misleiden. Een deel van de gevonden trollen probeert daarnaast met verbale intimidatie gesprekken op social media te laten ontsporen, aldus Pointer.

Sinds augustus heeft het datajournalistieke platform Nederlandstalige Twitterberichten waarin de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en de Republikeinse president Donald Trump worden genoemd, verzameld en handmatig geanalyseerd.

„De Nederlandstalige trollen delen voornamelijk links naar YouTube-video’s. Dit zijn video’s waarin complottheorieën worden gedeeld, of interviews waarin de tegenstander van hun beoogde presidentskandidaat slecht naar voren komt”, stelt Pointer. „Grote nieuwswebsites zoals Telegraaf, AD en NOS staan ook tussen de meest verspreide links. Niet omdat daar misinformatie op staat, maar omdat de trollen een draai aan bepaalde berichten geven.”

Michael Hameleers, docent politieke communicatie aan de Universiteit van Amsterdam, zei tegen Pointer dat trollen met opzet provoceren om daarmee hun ideologische overtuigingen aan anderen over te brengen. „Een zorgelijke ontwikkeling”, concludeert Hameleers. „En als dat steeds vaker gebeurt, dan kan je tijdens verkiezingen zien dat mensen zich wellicht niet meer baseren op de feiten.”