Nederlandse zakenman werkt mee aan uitlevering

De vorige week in Italië opgepakte Nederlandse vastgoedmagnaat Frank Zweegers laat weten dat hij zijn „volledige medewerking” verleent aan het onderzoek van de Belgische justitie. Tegen Zweegers loopt sinds juli op verzoek van België een Europees arrestatiebevel wegens omkoping en andere malversaties in de vastgoedsector. De vastgoedmagnaat benadrukt in een maandag verstuurde verklaring dat hij geen enkel strafbaar feit heeft gepleegd.

Zweegers heeft de Italiaanse autoriteiten laten weten dat het zijn wens is om direct naar België te kunnen vertrekken. Het is nog niet duidelijk wanneer hij uitgeleverd zal worden. „Het betreffende gerechtelijk onderzoek is via de pers al enkele jaren bekend, en de heer Zweegers heeft zich sinds 2012 beschikbaar gesteld voor verhoor, en dat ook zo via zijn advocaat kenbaar gemaakt aan de onderzoeksrechter”, staat in de verklaring.

De 56-jarige Zweegers, woonachtig in Monaco, is vorige week op het Italiaanse Capri aan boord van een luxe jacht op verzoek van de Belgische justitie gearresteerd. Hij is volgens Italiaanse media aangehouden tijdens een routinecontrole door de politie in havens en op plezierjachten. De steenrijke zakenman zat aan boord van het luxueuze, onder de vlag van de Kaaimaneilanden varende jacht Unicorn. Hij maakte een tocht met zijn familie.

Het parket in Dendermonde heeft vorige week laten weten dat de vastgoedmagnaat wordt gezocht in verband met omkoping en het witwassen van geld. Het draait vooral om transacties rond de verhuizing van de Belgische federale politie in Brussel naar een pand dat eerder dienst deed als rijksarchief.