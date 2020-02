Nederlandse Wuhan-groep geland in Brussel

De groep Belgen en Nederlanders die vanuit de door het nieuwe coronavirus getroffen regio Wuhan in China onderweg zijn naar huis, is geland op de militaire basis Melsbroek bij Brussel. De vlucht was eerder op zondagavond opgestegen vanuit Zuid-Frankrijk. Aan boord zijn ook nog Denen, Slowaken en Tsjechen.

De vijftien Nederlanders en twee Chinese partners worden op de Belgische militaire luchthaven eerst medisch onderzocht. Dan gaan ze per bus naar de vliegbasis Eindhoven.

Na aankomst in Eindhoven en controle op eventuele gezondheidsklachten worden de zeventien volwassenen eerst naar een centrale opvang gebracht. Waar is nog niet bekend. Daarna moeten ze veertien dagen in quarantaine.