Nederlandse wordt nieuwe leider van Weens operahuis

De Nederlandse operaregisseur Lotte de Beer wordt de nieuwe artistiek directeur van de Volksoper Wien. Ze zal vanaf 1 september 2022 voor een periode van vijf jaar het Weense operahuis leiden, meldt de Oostenrijkse staatssecretaris Andrea Mayer van Cultuur.

De Beer reageert verheugd op haar aanstelling. Ze hoopt de toekomst van het operahuis verder vorm te kunnen geven. „Naarmate de tijden veranderen, verandert ook het soort kunst dat mensen nodig hebben. Ik ben er stellig van overtuigd dat de Volksoper - het operahuis voor het volk - met zijn veelzijdigheid het ideale podium is in deze turbulente tijden.”

De Beer is geboren in Eindhoven (1981) en studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. Sinds 2012 is ze leider van het operagezelschap Operafront, dat in 2016 onder andere een voorstelling gaf op Lowlands.

De Nederlandse werd gekozen uit 33 kandidaten die op de vacature hadden gereageerd. Ongeveer de helft van hen kwam uit het buitenland.