Een Nederlandse vrouw zit vast in Libië. Het is volgens ministerie van Buitenlandse Zaken onduidelijk waarom ze gedetineerd is. Het is ook niet duidelijk hoe lang ze al vast wordt gehouden.

Vrienden maakten zich zorgen over de situatie van Yvonne Snitjer en meldden dat ze vermist was. Ze bleek echter te zijn gearresteerd.

Het ministerie heeft bij de autoriteiten opheldering gevraagd en een verzoek ingediend om haar te bezoeken. De vrouw woont al enige tijd in Libië. Ze heeft daar een educatiecentrum opgericht.