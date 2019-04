Nederlandse vrouw met baby in Turkse cel

Een 31-jarige vrouw uit Rotterdam is vrijdag met haar vijf maanden oude dochtertje aangehouden en zit in een cel in Istanbul. Ze wordt bijgestaan door een Nederlandse advocaat en krijgt consulaire bijstand van de Nederlandse ambassade in Turkije, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag woensdag. Het ministerie heeft ook contact met de familie in Nederland.

Volgens de familie was de vrouw met enkele familieleden op een stedentrip en werd ze vrijdag op het vliegveld aangehouden toen ze wilde terugkeren naar Nederland. De familie maakt zich zorgen over de baby, omdat die een infectie heeft aan de luchtwegen en van de cipiers geen medicijnen zou mogen ontvangen.

De vrouw was van 2015 tot 2016 covoorzitter van de Koerdische organisatie DemNed, de Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan in Nederland. Volgens de Turkse autoriteiten is deze groep gelieerd aan de Turkse PKK. De familie snapt niet waarom de vrouw is aangehouden, omdat ze na 2016 al minstens vier keer Turkije heeft bezocht en toen nooit is aangehouden.