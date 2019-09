Nederlandse vrijwilligers beroofd in Oeganda

Een Nederlandse vrijwilligersorganisatie in Oeganda is in de nacht van woensdag op donderdag overvallen. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken na berichtgeving van De Telegraaf. Daarbij zijn volgens Oegandese media vijf mensen gewond geraakt.

De gewonden zouden drie Nederlandse vrijwilligers en twee Oegandese beveiligers zijn. Een van de beveiligers zou korte tijd in levensgevaar hebben verkeerd. Het vrijwilligerscompound dat is overvallen staat in de Oegandese hoofdstad Kampala.

De Nederlandse ambassade staat volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken de slachtoffers bij en onderhoudt ook contact met de politie. De Nederlanders zijn enorm geschrokken van de overval.

De stichting opereert al jaren in Afrika en helpt Nederlanders die bijvoorbeeld stage willen lopen op het continent.