Nederlandse vluchten geschrapt om WOII-bom

Alle vluchten tussen Nederlandse luchthavens en London City Airport zijn geannuleerd. Wegens de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog vlakbij het vliegveld is de kleine Britse luchthaven ontruimd.

Daardoor gaan veertien vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport naar het vliegveld bij de Britse hoofdstad maandag niet door. Op Schiphol is eveneens „een handjevol vluchten” geschrapt, zegt een woordvoerder van de luchthaven. KLM heeft vier retourvluchten geannuleerd. „We zetten vandaag grotere vliegtuigen in tussen Schiphol en London Heathrow”, zegt een KLM-woordvoerder. „Passagiers die naar London City Airport zouden vliegen is de mogelijkheid geboden om om te boeken.”