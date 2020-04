Nederlandse vlucht met corona-apparatuur onderweg naar Antillen

Een grote lading beademingsapparaten, medicijnen en beschermingsmaterialen is vrijdagochtend met een vliegtuig naar Aruba, Bonaire en Curaçao vertrokken. Met de lading komen dertig extra ic-beademingsplekken voor coronapatiënten op de eilanden.

De apparaten worden over de Antilliaanse eilanden verdeeld. Aruba en Curaçao krijgen hierdoor elk twaalf nieuwe beademingsplekken. Bonaire krijgt er zes.

„Mijn collega bewindspersonen in het Caribisch gebied, mijn collega Raymond Knops van Koninkrijksrelaties en ik werken intensiever samen dan we ooit hebben gedaan. Vandaag zien we een heel tastbaar resultaat waar de bewoners van alle eilanden heel concreet mee geholpen zijn”, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid).

Zondag kwam vanuit Nederland al apparatuur voor twaalf nieuwe ic-beademingsplekken aan op Sint-Maarten.