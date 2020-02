Nederlandse vleermuis verspreidt geen coronavirus

Vleermuizen die in Nederland voorkomen, dragen geen coronavirus bij zich. In Nederland zijn ook geen gevallen bekend van mensen die ziek werden na contact met vleermuizen. Dat zeggen deskundigen van de Zoogdiervereniging en het ErasmusMC, die vragen kregen over de relatie tussen vleermuizen en het nieuwe coronavirus.

In China is het virus gevonden in de hoefijzerneus, een vleermuizensoort die veel voorkomt in Zuid- en Zuidoost-Azië. Die soort komt niet in Europa voor. De wetenschappers denken dat het virus een tussengastheer heeft gehad: het is mogelijk van hoefijzerneuzen overgesprongen naar een andere diersoort die op wildedierenmarkten in China wordt verhandeld. Via die dieren is het virus bij mensen terechtgekomen. Inmiddels besmetten mensen elkaar.

In Nederland worden de twintig soorten vleermuizen al jaren getest op eventuele virussen. Twee soorten, de meervleermuis en de laatvlieger, kunnen hondsdolheid overbrengen op mensen. Maar dat kan alleen na een beet of na aanraking met de blote handen. De deskundigen adviseren daarom om nooit een vleermuis zomaar op te pakken. Rondfladderende vleermuizen op zolder of in de kruipruimte van een huis of in de tuin kunnen geen kwaad.