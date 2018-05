Nederlandse ‘verkeershufter’ krijgt celstraf

Een Belgische rechtbank heeft een 39-jarige Nederlandse automobilist veroordeeld tot vijftien maanden cel en 600 euro boete wegens verkeersagressie. De man uit Roermond had een echtpaar en hun kind in hun auto belaagd in Sint-Truiden nadat de vrouw had geprobeerd zijn kenteken te fotograferen. Dat deed ze omdat hun auto was beschadigd door steenslag toen hij hardrijdend rechts inhaalde. Op de weg gold vanwege nieuw asfalt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.

Toen de vrouw met haar mobieltje de foto wilde nemen, remde de Limburger en kwam het bijna tot een aanrijding. Daarna stapte hij uit en sloeg hij de man op het hoofd totdat die neerging en reed hij weer verder. Het slachtoffer had een gezwollen oogkas, schaafwonden, gekneusde ribben en een hersenschudding.

De rechtbank sprak van maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag en een totaal gebrek aan respect voor de fysieke integriteit van een medemens. Aan het koppel moet de Nederlander bijna 7000 euro schadevergoeding betalen. Hij was overigens niet komen opdagen en werd bij verstek veroordeeld.