Nederlandse verdachte Duitse plofkraken opgepakt

De politie heeft afgelopen maandag in Den Hoorn een verdachte van twee plofkraken in Duitsland opgepakt. Ook werden twee woningen doorzocht, maakte de Duitse politie donderdag bekend.

Bij de arrestatie door de Nederlandse politie waren agenten van het Duitse Landes Kriminal Amt (LKA) uit Noordrijn-Westfalen aanwezig. De man wordt ervan verdacht in februari en maart twee geldautomaten te hebben opgeblazen. Dat gebeurde op 27 februari in Bad Vilbe en op 28 maart in Wuppertal. Bij de eerste werd niets buitgemaakt, bij de tweede plofkraak gingen de daders ervandoor met een onbekend geldbedrag.

De aanhouding volgde op een Europees arrestatiebevel. De verdachte werd woensdag voorgeleid aan de rechter commissaris die zijn voorarrest verlengde.

Volgens een woordvoerder van het LKA wordt de man naar verwachting binnen drie of vier weken overgeleverd aan Duitsland, waarna de rechtbank in Düsseldorf beslist over zijn verdere voorarrest. De politie onderzoekt of de verdachte bij nog meer plofkraken betrokken was.

Meer aanhoudingen sluit de woordvoerder niet uit. „Het gaat immers om een grote bende”, zei hij. Hoeveel geld in Wuppertal buit werd gemaakt, wilde de woordvoerder niet zeggen.