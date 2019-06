Nederlandse vast met cocaïne in Santo Domingo

Agenten van de dienst drugsbestrijding in de Dominicaanse Republiek hebben op het vliegveld van de hoofdstad Santo Domingo een Nederlandse en een Spaanse vrouw aangehouden voor drugssmokkel. De politie denkt dat de vrouwen 10 kilo cocaïne naar Frankrijk wilden smokkelen.

De politie in de Dominicaanse Republiek meldde dit weekend dat de autoriteiten waren getipt over een poging tot drugssmokkel. De politie doorzocht daarop een koffer die in het vrachtruim lag van een toestel dat naar luchthaven Charles de Gaulle in Parijs zou vliegen. In een koffer in het vrachtruim vond de politie de pakketjes met cocaïne.