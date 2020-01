Nederlandse uitvinding valt in de smaak op techbeurs Las Vegas

De Nederlandse uitvinding die water zuivert dat door het doucheputje gaat of uit de wasmachine komt, valt in de smaak op de internationale techbeurs in Las Vegas. De Hydraloop wist een innovatieprijs van de beurs zelf in de wacht te slepen en is ook door Time Magazine uitgeroepen tot een van de 25 beste producten op de Consumer Electronics Show (CES).

Volgens het Amerikaanse opinieblad staat buiten kijf dat de Hydraloop een rol zal spelen op het gebied van waterbesparing en duurzame technologie. Door de beurs zelf werd de uitvinding onderscheiden in de categorie duurzaamheid, ecologisch design en slimme energie.

Een huishouden kan met het apparaat zijn waterverbruik bijna halveren, zegt het bedrijf. Samen met nog zo’n vijftig Nederlandse bedrijven was de Hydraloop uit Leeuwarden met prins Constantijn en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) afgereisd naar Las Vegas om zich te laten zien op de grootste techbeurs van de wereld.