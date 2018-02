Nederlandse TU’s steeds internationaler

De technische universiteiten in Nederland leiden steeds meer buitenlandse studenten op. Inmiddels is een derde van alle studenten aan de universiteiten in Delft, Eindhoven, Enschede (Twente) en Wageningen uit een ander land afkomstig, bevestigt de organisatie Nuffic naar aanleiding van een bericht in Het Financieele Dagblad (FD).

Tien jaar geleden kwam nog ongeveer een kwart van de studenten aan TU’s uit het buitenland. De grootste groep buitenlandse bèta’s komt uit Duitsland, gevolgd door Chinezen, Indiërs, Italianen en Grieken. In totaal gaat het dit studiejaar om ruim 12.000 studenten.

Volgens Nuffic, de „organisatie voor internationalisering in onderwijs”, is de toename het effect van „succesvol beleid op techniek en internationalisering”. Niet iedereen juicht die ontwikkeling toe. Critici vrezen dat Nederlandse studenten buiten de boot kunnen vallen bij opleidingen met een beperkt aantal plaatsen. Het Nuffic wijst erop dat buitenlandse studenten na hun afstuderen relatief veel bijdragen aan de Nederlandse kenniseconomie.