Nederlandse truckster zwaargewond in Duitsland

Een Nederlandse vrachtwagenchauffeuse is vrijdag in het noordwesten van Duitsland zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. De 28-jarige vrouw reed met haar vrachtwagen van Oldenburg naar Papenburg, toen ze in het dorp Klein Scharrel inreed op een file die voor een verkeerslicht stond.

Ze ramde een andere vrachtauto. De cabine van haar vrachtwagen werd daarbij ineengedrukt. De bestuurster is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Haar voertuig is total loss, meldt de Duitse politie.