Nederlandse trucker omgekomen in Duitse file

Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is om het leven gekomen door een ongeluk in Duitsland. De 53-jarige man zag een file over het hoofd en botste tegen de achterkant van een vrachtwagen voor hem. Hij bezweek op de plek van het ongeluk aan zijn verwondingen.

Door de klap van de botsing werd de geramde vrachtwagen tegen twee andere trucks en een bestelbus geschoven. Volgens de Duitse politie raakten twee mensen in die voertuigen lichtgewond.

Het ongeluk gebeurde in de buurt van Dortmund, op de snelweg richting Hannover. In de vrachtwagen van de Nederlander zaten ongeveer 150 varkens. Zij zijn overgeladen in een andere vrachtwagen.