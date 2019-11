Nederlandse tropenarts besmet met lassavirus

Een Nederlandse tropenarts is in Sierra Leone besmet geraakt met het lassavirus, dat de gevaarlijke lassakoorts kan veroorzaken. De arts is ziek geworden tijdens het werk en naar Nederland gerepatrieerd met een speciale vlucht, maakte het RIVM bekend.

De patiënt wordt in „strikte isolatie” verzorgd bij het LUMC. De meeste mensen krijgen geen klachten na een besmetting, maar soms kunnen ze dusdanig ernstige klachten krijgen dat ze overlijden. Lassakoorts komt in Nederland heel zelden voor. De afgelopen veertig jaar is de ziekte slechts twee keer vastgesteld, de laatste keer in 2000.

De GGD en het RIVM onderzoeken met wie de patiënt contact heeft gehad om verspreiding in Nederland te voorkomen.

Het lassavirus komt vooral voor in delen van West-Afrika. Bepaalde muizen kunnen het verspreiden. Daarnaast kan het virus zich van mens op mens verspreiden.

Een aantal Nederlandse universitair medische centra (UMC’s) zijn voorbereid op de opvang, screening en verzorging van patiënten die mogelijke lassakoorts hebben. Bij een vermoeden van lassakoorts worden patiënten naar een van deze UMC’s gebracht voor behandeling in isolatie.