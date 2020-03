Nederlandse toeristen in Vietnam negatief getest

Het gehele reisgezelschap dat in quarantaine zit in de Vietnamese havenstad Hoi An, onder wie veel Nederlanders, is negatief getest op het coronavirus. Dat heeft de 25-jarige Naomi donderdag vanuit Hoi An laten weten. De test is afgelopen dinsdag afgenomen bij het gezelschap.

„Dit is een grote opluchting”, aldus Naomi, die met haar moeder onderdeel uitmaakt van de groep reizigers van 27, onder wie 25 Nederlanders. De boodschap van het Vietnamese ministerie van Volksgezondheid werd volgens haar aan de groep medegedeeld door de reisleider van het gezelschap.

De groep zit sinds dinsdag in quarantaine in een voormalig hotel, dat door Naomi omschreven wordt als een bouwval. Iedereen wil dolgraag naar huis. Het is nog onduidelijk wanneer hiervoor het groene licht wordt gegeven.

„Omdat we daar nog niks over gehoord hebben, is er naast blijdschap ook een zekere gelatenheid. We hopen nu snel te horen dat we terug mogen naar Nederland.”

De reizigers werden eerder deze week in quarantaine geplaatst omdat ze op een vlucht hadden gezeten met iemand die mogelijk besmet is met het coronavirus.