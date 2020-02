Nederlandse thrillerauteurs in de lift

Nederlandse thrillerauteurs hebben vorig jaar een marktaandeel van 22 procent bereikt op de Nederlandse thrillermarkt. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Auteursbond. In 2018 was hun aandeel nog 20 procent.

De bond telt zo’n 175 „serieuze en actieve” thrillerauteurs in ons land. Die verkochten in 2019 610.000 papieren boeken en 120.000 e-boeken.

Tien Nederlandse thrillerauteurs bereikten vorig jaar met één of meer boeken de wekelijkse Triller Top Tien. Koploper was Suzanne Vermeer met 54 toptiennoteringen.