Nederlandse techneuten ontwerpen doe-het-zelfbeademingsapparaat

Nederlandse technici hebben in samenwerking met het Radboudumc in Nijmegen een basaal beademingsapparaat ontworpen. Ze hopen binnen enkele dagen de laatste hand te leggen aan het apparaat en geven het ontwerp dan vrij op hun website freebreathing.org. Volgens de bedenkers kan „iedereen met basisgereedschap en technische vaardigheden” de machine dan zelf in elkaar zetten.

„We zijn hier vorige week mee begonnen, omdat we lazen dat een groot tekort aan deze apparatuur dreigde”, vertelt Pieter Peeters, een van de initiatiefnemers. „Deze machine voldoet aan de minimale eisen. We zijn momenteel hard aan het werk om het design helemaal af te maken, er komen voortdurend pakketjes binnen met onderdelen. In het gunstigste scenario zijn we morgen of overmorgen klaar.” Als alles dan goed werkt, komt het ontwerp vrij beschikbaar.

Het meest ingewikkelde onderdeel is de printplaat die het apparaat aanstuurt. FreeBreathing heeft die zelf ontworpen en verwacht die in samenwerking met andere bedrijven op termijn op grote schaal te kunnen leveren. Het is ook mogelijk om het apparaat door andere computers te laten aansturen, maar die moeten wel op de juiste manier zijn geprogrammeerd.

De makers gaan het apparaat zelf tegen kostprijs leveren: 370 euro per stuk. Het kan worden aangestuurd door een telefoon-app.

Certificering is ook nog een punt dat geregeld moet worden. Bij de Duitse certificeringsinstantie TÜV duurt dat 18 weken. De techneuten hopen daarom op snelle medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. „Het is een kwestie van urgentie. We weten dat een ander initiatief in Spanje binnen een dag gecertificeerd was”, zegt Peeters. Hij en zijn collega’s wachten overigens niet op officiële certificering voordat ze het ontwerp publiceren.