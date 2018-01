„Nederlandse studenten dupe Engelstalige opleidingen”

Universiteiten moeten zich ernstig afvragen of Engelstalige colleges wel nodig en verantwoord zijn. De ‘verengelsing’ trekt een hausse aan internationale studenten aan en Nederlandse studenten dreigen de dupe te worden, meldt De Telegraaf.

„Internationalisering is mooi, maar als de oververtegenwoordiging van buitenlandse studenten een probleem wordt, moet de onderwijsinstelling zich afvragen of het wel handig is een bepaalde studie in het Engels aan te bieden”, stelt voorzitter Pieter Duisenberg van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Voorzitter Tariq Sewbaransingh van de Landelijke Studenten Vakbond slaat alarm. „Behalve in Utrecht zijn alle psychologiestudies in het Engels. Wij maken ons zorgen over de toegankelijkheid voor de Nederlandse student.”

Engels als voertaal zou dan ook helemaal niet vanzelfsprekend moeten zijn, stelt Michel van Baal, woordvoerder van de TU Delft. Toch prijken op de lijst met Engelstalige studies weinig voor de hand liggende vakken als tandheelkunde, farmacie, Nederlands recht en psychologie.