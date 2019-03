Nederlandse smokkelaar jaren in Britse cel

Een 27-jarige Nederlander is dinsdag tot 18 jaar cel veroordeeld in Groot-Brittannië. Hij zat op een zeiljacht waarin 1400 kilo cocaïne was verstopt. Voor de Engelse kust werd het jacht onderschept. De boot, de SY Nomad, was een paar weken eerder vertrokken uit Suriname.

Een Estse opvarende kreeg 30 jaar gevangenisstraf en een Let die meevoer werd veroordeeld tot 16 jaar. Twee Britten voor wie de lading bestemd was, verdwijnen 28 jaar achter tralies. Zij werden gearresteerd toen ze bij de kust klaarstonden om met een rubberboot, warmtecamera’s en gps-apparatuur uit te varen om de drugs op te halen.

De Britse justitie schat de waarde van de drugs op bijna 45 miljoen pond (bijna 53 miljoen euro). Na versnijden zou het op straat 112 miljoen pond hebben opgeleverd, oftewel 131 miljoen euro.