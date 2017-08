Nederlandse slachtoffers aanslag in Nederland

De Nederlandse slachtoffers van de aanslag in Barcelona zijn weer terug in Nederland. Met een speciaal medisch transportvliegtuig zijn de twee Nederlanders die nog in het ziekenhuis lagen, overgevlogen van Barcelona naar Antwerpen. Daarna zijn ze met ambulances vervoerd naar een ziekenhuis in Nederland, waar ze zijn opgenomen voor onderzoek en verdere behandeling, liet een woordvoerder van de familie weten.

Een Nederlandse man die gewond raakte, werd eerder deze week uit het ziekenhuis ontslagen.

Slachtofferhulp ondersteunt de families.