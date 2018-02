Nederlandse skiër verongelukt in Oostenrijk

Een Nederlandse skiër is zondag om het leven gekomen door een ongeluk op de piste in het Tiroler skigebied in het Oostenrijkse Sölden. Dat melden Oostenrijkse media.

De 50-jarige man reed tijdens de afdaling tegen een houten markering en vloog vervolgens veertien meter de lucht in alvorens hij op de grond terechtkwam. Door de hevige mist kon een traumahelikopter niet landen. Andere skiërs en de hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te reanimeren. Hij overleed ter plaatse.

Sölden is een populaire wintersportbestemming onder Nederlanders. De man was met vijf familieleden op skivakantie. Het is nog niet bekend waar hij vandaan komt.