Nederlandse ‘sekteleider’ zit nog vast in Duitsland

De 58-jarige Nederlander die woensdag is opgepakt bij een politie-inval in het Duitse klooster Graefenthal, net over de grens bij Nijmegen, zit nog vast. De onderzoeksrechter in de Duitse grensplaats Kleve moet nog besluiten of hij vervolgd gaat worden voor de vrijheidsberoving van een 25-jarige Nederlandse vrouw. Er zijn ook verdenkingen tegen de man gerezen wegens mogelijk misbruik van kinderen in Nederland en Duitsland, aldus een woordvoerder van de Duitse openbaar aanklager donderdag.

De 25-jarige vrouw is woensdag bij de politie-inval meegenomen, omdat de Duitse politie een melding had gekregen dat zij slachtoffer was van vrijheidsberoving. Zij verblijft op een veilige plaats, zegt de Duitse politie, omdat uit verhoor nog moet blijken wat er precies aan de hand is.

De man en de vrouw horen bij de Orde ter Transformanten, die zichzelf een religieuze beweging noemt. Volgens woordvoerder Camiel Engelen is er geen sprake van dat de orde een sekte zou zijn. De gearresteerde man is volgens hem ook geen sekteleider of profeet. De orde kent voorgangers en daar is hij er één van, zegt hij. Het zou gaan om de man die de beweging rond 2000 in Nederland heeft opgericht, maar dat wil Engelen niet bevestigen. De orde was bij de oprichting gehuisvest in het Brabantse Hoeven.

Engelen is eigenaar van het klooster in Asperden en directeur van het bedrijf dat in het klooster evenementen organiseert. De 25-jarige vrouw zou bij dit bedrijf werken. Volgens Engelen heeft zij zich hevig verzet tegen de ingreep van de politie en duidelijk gemaakt dat ze uit vrije wil in het klooster woont, samen met enkele tientallen andere leden van de orde, onder wie tien kinderen.