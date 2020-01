Nederlandse ruimtetechniek meet methaanuitstoot boorlocaties

Een Nederlands staaltje ruimtevaarttechniek maakt het mogelijk om te meten hoeveel methaangas dagelijks in de lucht komt door olie- en gaswinning. Het KNMI en de Universiteit van Colorado hebben samen de methaanuitstoot op boorlocaties in de Verenigde Staten in kaart gebracht. Ze hebben gebruik gemaakt van het meetinstrument Tropomi, dat sinds eind 2017 rond de aarde cirkelt op een Europese satelliet.

De onderzoekers hebben onder meer gemeten hoeveel methaan vrijkomt op grote olie- en gaswinningsgebieden in Texas. Tot voor kort waren dergelijke metingen ondenkbaar, aldus het KNMI. „De studie toont aan dat niet alleen grote lekkages, maar ook de reguliere olie- en gaswinning nu van dag tot dag vanuit de ruimte kan worden gemeten.”

Door de de grootste fossiele methaanbronnen in kaart te brengen, kunnen landen wereldwijd maatregelen nemen om de uitstoot te verminderen. „Dit is nodig om te kunnen voldoen aan de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs”, schetsen de onderzoekers het belang van dit soort metingen.

Methaangas is het belangrijkste bestanddeel van het aardgas waarop cv-ketels en gasfornuizen werken. Het komt ook vrij vanuit moerassen. Een van de grootste bronnen van methaanuitstoot zijn koeien, die het gas produceren in hun magen. Na koolstofdioxide (CO2) is methaan het voornaamste broeikasgas dat de opwarming van de aarde versterkt. Er wordt minder van uitgestoten, maar het opwarmende effect van methaan is vele malen sterker dan dat van CO2.

Tropomi meet vanuit de ruimte niet alleen methaan, maar ook andere vervuilende stoffen als zwavel, ozon, stikstofdioxide, koolmonoxide en fijnstof.