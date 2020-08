Nederlandse reddingswerkers zien ‘totale ravage’ in Beiroet

Overal verwrongen staal, stukken hout en glas. Dakpanelen op straat, beschadigde vrachtauto’s en heel veel puin. Dat zien de Nederlandse reddingswerkers in Beiroet. „De verwoesting is heel ernstig. Een totale ravage”, zegt een woordvoerder van het zoek- en reddingsteam USAR (Urban Search And Rescue) vanuit de hoofdstad van Libanon.

De Nederlandse ploeg bestaat uit 63 mensen en 8 honden. Ze kwamen in de nacht van woensdag op donderdag rond 01.15 uur Nederlandse tijd aan in Libanon. Na een pauze ging een ploeg van acht verkenners donderdag op pad. Ze kwamen tot op ongeveer 100 meter van de plek van de explosie, net aan de andere kant van de haven. Ze troffen er geen stoffelijke overschotten aan en ook geen overlevenden onder het puin. „In dit gebied verwachten we niets meer te vinden. Veel lokale hulpdiensten zijn hier al lang bezig, we zijn zeker niet de enigen in dit gebied. Dat zal de verklaring zijn.”

De Nederlanders weten nog niet waar ze vrijdag ingezet worden. „Wellicht weten we straks meer als we terugkomen op onze uitvalsbasis. De teams hebben voortdurend overleg met de plaatselijke autoriteiten. Het is lastig in te schatten, we moeten echt afwachten welke hulp nodig is en welke rol wij daarin kunnen spelen. Meerdere landen hebben hulptroepen gestuurd en ook vanuit Libanon zelf zijn mensen naar Beiroet gekomen om te helpen.”

Kort voor vertrek waren de Nederlandse reddingswerkers getest op corona en kort na aankomst werden ze weer getest. „De uitslag daarvan hebben we eerlijk gezegd nog niet. Dat zou ook goed nieuws kunnen zijn, want we mochten naar het havengebied”, zegt de woordvoerder van de ploeg. Hoelang het zoekteam in Libanon blijft, is nog niet bekend.