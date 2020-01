Nederlandse reddingswerkers nog niet nodig in Turkije

Nederlandse reddingswerkers zijn nog niet nodig in Turkije, dat vrijdagavond werd getroffen door een aardbeving. Het zogenoemde Urban Search And Rescue (USAR)-team volgt de situatie in Turkije nauwgezet, heeft de reddingsorganisatie zaterdagochtend gemeld.

Turkije liet zaterdag weten dat internationale hulp niet nodig is. „Maar als de situatie verandert en Turkije komt daarvan terug, dan zijn wij natuurlijk beschikbaar”, aldus een woordvoerder. Turkije kan rechtstreeks een hulpverzoek doen bij USAR, of via de Europese Unie of de Verenigde Naties.

Het dodental in Turkije is opgelopen naar 21, zeker 920 mensen zijn gewond geraakt. Minstens dertig mensen zitten nog vast in ingestorte gebouwen. De aardbeving met een kracht van 6,8 vond plaats in de stad Elazig en de gelijknamige provincie.

Een USAR-team bestaat standaard uit zo’n zestig mensen, die dan zo’n tien dagen weg zijn.