Nederlandse ‘profeet’ als sekteleider aangehouden bij Goch

Een 58-jarige Nederlander die zich profeet noemt, is bij het Duitse Asperden, in de buurt van Goch, gearresteerd. De politie heeft een inval gedaan op het terrein van een voormalig klooster en stelt er op een soort sekte te zijn gestuit, aldus de Rheinische Post. Aanleiding was volgens de politie de verdenking dat daar iemand tegen haar zin werd vastgehouden. Er zou een 25-jarige vrouw bevrijd zijn.

Het terrein van het voormalige klooster ligt niet ver van de Nederlandse grens, ten oosten van Gennep. Volgens een woordvoerder van justitie blijkt er een soort geloofsgemeenschap te huizen, die volgens hem ook een sekte genoemd kan worden. In het klooster trof de politie volgens lokale media 54 mensen aan, onder wie tien kinderen.