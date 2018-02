Nederlandse ‘pornodanser’ vrijgelaten

De 22-jarige Nederlander die vorige maand in Cambodja werd opgepakt wegens aanstootgevend en onzedelijk dansen is vrijgelaten. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. De man heeft het land inmiddels verlaten, maar het ministerie wil niet zeggen of hij terugreist naar Nederland.

Job van der W. maakte deel uit van een groep van tien buitenlanders die werden aangehouden op een feestje in het Cambodjaanse Siem Reap, in de buurt van het tempelcomplex Angkor Wat. Zij werden aangeduid als ‘pornodansers’. Foto’s van dat feestje, waarop te zien was dat mannen en vrouwen gekleed op elkaar lagen, verschenen op sociale media. Daarop arresteerde de politie 87 feestgangers. Van hen werden er 77 naar huis gestuurd na een preek over hun ‘onaanvaardbare gedrag’. Zeven van de tien verdachten die langer werden vastgehouden, werden eerder op borgtocht al vrijgelaten.

In een Engelstalig bericht op Facebook benadrukt Van der W. woensdag dat niemand betrokken was bij pornografische activiteiten. Hij stelt dat sommige foto’s die zijn gepubliceerd drie tot vier jaar oud lijken te zijn en niets met „ons” te maken hebben. „Onze advocaten zijn momenteel op zoek naar de datumstempels en de originele bron om dit verder te bevestigen”, schrijft de Nederlander. Hij zegt dat de groep schade heeft geleden en dat wordt gekeken naar manieren om die te verhalen. Van der W. geeft verder aan dat het nooit de bedoeling is geweest Cambodjanen en hun cultuur te minachten met het feestje in Siem Reap.