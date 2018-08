Nederlandse patholoog getuigt in Kuala Lumpur

Patholoog Frank van de Goot, die een tweede sectie verrichtte op het lichaam van de in Maleisië omgekomen Ivana Smit, zal worden gehoord door de rechtbank in Kuala Lumpur. Van de Goot heeft woensdag gehoord dat hij volgende week dinsdag mag getuigen, zo heeft de advocaat van de nabestaanden Sébas Diekstra meegedeeld.

De rechtbank verhoort tal van betrokkenen om te achterhalen of de dood van de achttienjarige Nederlandse al dan niet een misdrijf is. De getuigen worden onder ede gehoord.

De jonge vrouw werd begin december dood gevonden na een val van het balkon van een appartement waar zij was met een Amerikaans echtpaar. De Nederlandse patholoog onderzocht het lichaam van Smit op verzoek van de nabestaanden. Van de Goot concludeerde dat Smit al letsel had opgelopen en mogelijk al was overleden voordat ze veertien verdiepingen naar beneden viel. De Maleisische patholoog-anatoom wordt ook gehoord door de rechtbank.

Het Amerikaanse echtpaar met wie Smit was meegegaan op de bewuste avond, kwam woensdag niet opdagen in de rechtbank. Het stel was gedagvaard voor een getuigenis. Hun advocaat wilde een brief voorlezen om hierover uitleg te geven, maar de rechter verhinderde dat en stuurde hem de zaal uit. Ook nam ze de brief niet in ontvangst. Het is nog niet bekend wat de rechter of de officier van justitie nu gaan doen.

De Maleisische advocaat van de familie zei dat de afwezigheid van het koppel leidt tot meer verdenkingen tegen hen. Uit de verhoren tot nu toe kwam naar voren dat het stel het appartement liet schoonmaken voordat de technische recherche er was.