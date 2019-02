Nederlandse ontwerpers prijzen Lagerfeld

„Een icoon.” Zo noemen de Nederlandse ontwerpers Addy van den Krommenacker en Mart Visser hun Duitse collega Karl Lagerfeld, die dinsdag in zijn tweede vaderland Frankrijk overleed. Beiden zijn zich vanaf het begin van hun loopbaan bewust geweest van de grote meester. „Hij is een heel tijdperk meegegaan en is van grote betekenis geweest”, aldus Van den Krommenacker.

De Nederlandse couturiers prijzen allebei met name de wijze waarop Lagerfeld sinds de jaren tachtig het modehuis Chanel nieuw leven inblies, terwijl hij dat merk toch helemaal in zijn waarde liet.

„Ik vond hem bij Chanel zelfs het sterkst”, aldus Van den Krommenacker. „Op latere leeftijd heeft hij dat huis weer een jonger imago weten te geven.” Visser vindt het een voorbeeld hoe je met ,,een brand"moet omgaan: respect hebben voor een merk en toch vernieuwen. „Heel mooi zoals hij dat binnen Chanel deed, dat toch wat tuttig was en door hem weer high end is gemaakt. Hij gaf het een twist in de tijd. Je ziet zelfs jonge influencers soms in Chanel.”

Visser plaatst Lagerfeld in één rijtje met Yves Saint Laurent en Valentino: „De drie groten”. Hij vindt dat je goed kunt zien hoe Lagerfeld van vrouwen hield. Ook Visser heeft altijd naar Lagerfeld gekeken: „Iedere ontwerper die geen inspiratie opdoet van Chanel of Lagerfeld, is geen ontwerper”, zegt Visser.

Van den Krommenacker vindt Lagerfeld een bewijs dat leeftijd er niet toe doet: hoe je veel energie kunt hebben bij en krijgen van het maken van een nieuwe collectie. En Lagerfeld mag weleens mindere perioden hebben gehad, aldus Van den Krommenacker, hij kwam altijd weer sterk terug. Lagerfeld was niettemin stabiel en verder tijdloos en herkenbaar in zijn strak belijnde ontwerpen, vindt Van den Krommenacker.