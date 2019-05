Nederlandse ondernemer omgebracht in Macedonië

Een Nederlandse ondernemer in Macedonië is vrijdag in dat land om het leven gebracht. Dat zeggen lokale media in het land. Een verdachte zou zijn opgepakt.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland bevestigt dat er in het land inderdaad een 59-jarige man is overleden. Waaraan zegt het ministerie niet. „De ambassade staat klaar om bijstand te verlenen aan de familie als zij dit wensen.”

Volgens media in Macedonië zou het slachtoffer tijdens een ruzie met een steen op zijn hoofd zijn geslagen door een medewerker van zijn bedrijf. De Nederlander zou eigenaar zijn van een boomkwekerij.