Nederlandse omgekomen door lawine Zwitserland

Een 31-jarige Nederlandse is om het leven gekomen door een lawine in de Zwitserse Alpen. Ze raakte bedolven door een sneeuwmassa, werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht en bezweek daar aan haar verwondingen. Een 27-jarige Nederlander raakte lichtgewond.

De Nederlanders waren buiten de piste gaan skiën bij Ovronnaz in het zuidwesten van Zwitserland. Daar werden ze meegesleurd door een 200 meter lang en 20 meter breed pak sneeuw. Ze werden door andere skiërs uitgegraven en met een helikopter naar een ziekenhuis in Sion gebracht.

In het hele gebied is het lawinegevaar groot door verse sneeuw en harde wind, waarschuwen de plaatselijke autoriteiten.